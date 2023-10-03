Kırıkkale'de gaz kokusu yurttaşları tedirgin etti: Valilik açıklama yaptı

Kırıkkale'de hissedilen gaz kokusu, kentte yaşayanlarda tedirginlik yarattı. Kırıkkale Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kokunun zehirli gaz tanımına uymadığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada "İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan inceleme sonucunda çevreye yayılan gaz kokusunun tesiste bulunan iki adet arıtma tankından kaynaklandığı tespit edilmiştir" denildi.

Kırıkkale'de kent genelinde hissedilen gaz kokusu, yurttaşlarda tedirginlik yarattı.

Yaşanan tedirginliğin ardından Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kokunun kaynağına yönelik çalışma başlattı.

İncelemenin ardından Kırıkkale Valiliği konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada çevreye yayılan gaz kokusunun tesiste bulunan iki adet arıtma tankından kaynaklandığı belirtildi. Valilik söz konusu kokunun zehirli gaz tanımına uymadığını ve insan sağlığını tehdit edecek gazlardan olmadığını açıkladı.

"İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK"

Yapılan çalışmalar ve ölçümler sonrası Kırıkkale Valiliği şu açıklamayı yaptı:

"30.09.2023 Günü Saat:19:35 sıralarında Balışeyh İlçemizde Özbek Küme Evleri mevkiinde atıl vaziyette bulunan LPG tesisinde meydana gelen gaz kokusu ile ilgili olarak Kırıkkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan inceleme sonucunda çevreye yayılan gaz kokusunun tesiste bulunan iki adet arıtma tankından kaynaklandığı, AFAD KBRN ekiplerimizce yapılan ölçüm sonucunda da yayılan kokunun zehirli gaz tanımına uymadığı, insan sağlığını tehdit edecek gazlardan olmadığı tespit edilmiştir. Bugün 02.10.2023 günü saat:19.00 sıralarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimizce Balışeyh İlçemizdeki LPG depolama-dolum tesisinde bulunan iki adet LPG tankında kalan gazın boşaltılma işlemi kolluk kuvvetlerimiz nezaretinde yapılmıştır. İlimiz genelinde yakın zamanlarda ara ara yaşanan koku yayılımlarının da aynı yerden kaynaklı olduğu kesin olmamakla birlikte tahmin edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."