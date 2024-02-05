Kırıkkale'de iş cinayeti: Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde vinç üzerinde çalışan A.G. isimli işçi, henüz bilinmeyen nedenle 10 metre yüksekten beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Kırıkkale’de yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesindeki Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi’de vinç üzerinde çalışan A.G. (37), henüz bilinemeyen nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.