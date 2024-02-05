Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kırıkkale'de iş cinayeti: Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde vinç üzerinde çalışan A.G. isimli işçi, henüz bilinmeyen nedenle 10 metre yüksekten beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 05.02.2024 11:21
  • Giriş: 05.02.2024 11:21
  • Güncelleme: 05.02.2024 11:26
Kaynak: İHA
Kırıkkale'de iş cinayeti: Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Kırıkkale’de yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesindeki Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi’de vinç üzerinde çalışan A.G. (37), henüz bilinemeyen nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. 
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol