Kırıkkale'de yük treni kazasında kapanan demir yolu hattı ulaşıma açıldı
Kırıkkale'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle yük treninin devrilmesi sonucu kapanan demir yolu hattı ulaşıma yeniden açıldı.
Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde istinat duvarındaki göçük nedeniyle yük treni lokomotifinin devrilmesi sonucu kapanan Ankara-Kırıkkale demir yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Ankara-Kırıkkale demir yolu hattı Kılıçlar köyü mevkisinde dün istinat duvarının rayların üzerine devrilmesi sonucu yük treni lokomotifinin devrildiği, 3 vagonun raydan çıktığı olaya ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri çalışmalarını tamamladı.
Vagonların kaldırılması, hafriyatın temizlenmesi, raylarda oluşan hasarın giderilmesinin ardından hat ulaşıma açıldı.
Kazada 2 makinist hafif yaralanmıştı.
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