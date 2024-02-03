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Kırıkkale'de yük treni kazasında kapanan demir yolu hattı ulaşıma açıldı

Kırıkkale'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle yük treninin devrilmesi sonucu kapanan demir yolu hattı ulaşıma yeniden açıldı.

Güncel
  • 03.02.2024 13:56
  • Giriş: 03.02.2024 13:56
  • Güncelleme: 03.02.2024 13:59
Kaynak: AA
Kırıkkale'de yük treni kazasında kapanan demir yolu hattı ulaşıma açıldı
Fotoğraf: İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde istinat duvarındaki göçük nedeniyle yük treni lokomotifinin devrilmesi sonucu kapanan Ankara-Kırıkkale demir yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Ankara-Kırıkkale demir yolu hattı Kılıçlar köyü mevkisinde dün istinat duvarının rayların üzerine devrilmesi sonucu yük treni lokomotifinin devrildiği, 3 vagonun raydan çıktığı olaya ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Vagonların kaldırılması, hafriyatın temizlenmesi, raylarda oluşan hasarın giderilmesinin ardından hat ulaşıma açıldı.

Kazada 2 makinist hafif yaralanmıştı.

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