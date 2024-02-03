Kırıkkale'de yük treni raydan çıkmıştı: Demir yolu hattı ulaşıma açıldı
Kırıkkale'de hareket halindeki zift yüklü trenin kara yolu kıyısındaki kayan toprak ve taşların rayları doldurması sebebiyle yaşanan kazanın ardından kapanan demir yolu hattı ulaşıma açıldı. Kazada 2 makinist hafif şekilde yaralanmıştı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde istinat duvarındaki göçük nedeniyle yük treni lokomotifinin devrilmesi sonucu kapanan Ankara-Kırıkkale demir yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Ankara-Kırıkkale demir yolu hattı Kılıçlar köyü mevkisinde dün istinat duvarının rayların üzerine devrilmesi sonucu yük treni lokomotifi devrildi.
3 vagonun raydan çıktığı olayda yaralanan iki kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Yaşananların ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri çalışmalarını tamamladı.
Vagonların kaldırılması, hafriyatın temizlenmesi, raylarda oluşan hasarın giderilmesinin ardından hat ulaşıma açıldı.
Kazada 2 makinist hafif yaralanmıştı.