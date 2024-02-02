Kırıkkale’de tren raydan çıktı: 2 yaralı

Kırıkkale'de hareket halindeki zift yüklü tren, kara yolu kıyısındaki kayan toprak ve taşların rayları doldurması sebebiyle devrildi. Kazada 2 makinist hafif yaralandı. Devrilen trenin kaldırma çalışmaları iş makineleri ve vinç yardımıyla sürüyor.

Kırıkkale’de yoldaki toprak ve taşların kaymasıyla rayları dolan tren devrildi.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kılıçlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki zift yüklü tren, kara yolu kıyısındaki kayan toprak ve taşların rayları doldurması sebebiyle devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trenin devrilmesi neticesinde yaralanan iki kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Devrilen lokomotifin iş makineleri ve vinç yardımıyla kaza alanından kaldırma çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekiplerince de olay yerinde güvenlik önlemi alındı.