Kırkıncı gününde de Trendyol işçisine engel

Emek Servisi

Ağır çalışma koşullarına karşı sendikalı olduktan sonra işten çıkarılan Trendyol depo işçilerinin direnişi 40’ıncı gününü geride bıraktı. PTT-Sen ve Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi işçilerin, dün Trendyol Genel Merkezi’nin önünde bir araya gelmesi engellendi.

DGD-Sen Başkanı Neslihan Acar, uygulamaya tepki gösterdi: “Anayasal haklarımızı kullanmak istiyoruz. İşçiler haklarını kullanmak istediğinde, yönetimler tarafından kapı dışarı ediliyor. Bugün memleketin her yerinde direnenlerin karşılaştığı tablo bu. İçeriye neden giremediğimizi soruyoruz. Açıklama yok.” İşçiler, “Talepler net, kimse kaçmasın. Emre Özdek üzerindeki 46 kodu kaldırılacak. İşçilerin anayasal haklarına saygı duyulacak. Bakanlık, Trendyol’u denetleyecek” dedi.

PTT-Sen’in açıklamasında ise “Bu bozuk düzene çomak sokmak isteyen yurdun dört bir yanındaki direnen işçileri görüyor ve selamlıyoruz. Biliyoruz ki bu düzende bizim direnmekten başka yolumuz yok. Zafer direnen emekçinin olacak” ifadeleri kullanıldı.