Kırklareli'de kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kırklareli'de dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, özellikle Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.