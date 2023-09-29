Kırklareli'nde köpeği bıçakla öldüren şahıs tutuklandı

Kırklareli'nde bir köpeği bıçaklayarak öldüren Mustafa Y. isimli şahıs tutuklandı.

Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Akalar Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin öldüğünü görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve veteriner sevk edildi.

Veteriner, köpeğin kesici bir alet ile öldürüldüğünü belirledi. Bölgede incelenen güvenlik kameralarından zanlının Mustafa Y. (32) olduğu tespit edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Mustafa Y. gözaltına alındı.

Adliyeye getirilen zanlı savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.