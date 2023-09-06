Kırklareli'nde sel: Can kaybı 5'e yükseldi, 1 kişi kayıp
Kırklareli'nde kuvvetli sağanak dere taşkınlarına yol açtı. AFAD, dün başlayan sel nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi, kayıp 1 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Kırklareli'ndeki kuvvetli sağanak dere taşkınlarına yol açtı. Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. AFAD, dün başlayan sel nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kayıp 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Su baskınlarının meydana geldiği Demirköy ilçesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi ise kurtarıldı.
İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.
6 KİŞİ KURTARILDI
Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.
Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.
Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler, biri kız çocuğu biri erkek yetişkin 2 kişiyi daha kurtardı.
AFAD, arama ve kurtarma ekiplerinin 6 kişiyi kurtardığını bildirdi.
📍 Kırklareli— AFAD (@AFADBaskanlik) September 5, 2023
İğneada Sisli Vadisi’nde bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede yoğun yağış sonucu 12 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir.
Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 6 vatandaşımız kurtarılmış, iki… pic.twitter.com/LPu39klcKV