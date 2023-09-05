Kırklareli'nde sel nedeniyle dereler taştı, bungalov evler sürüklendi: 2 ölü, 4 kayıp

Kırklareli'ndeki kuvvetli sağanak dere taşkınlarına yol açtı. İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi. AFAD, sel nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi, kayıp 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kırklareli'ndeki kuvvetli sağanak dere taşkınlarına yol açtı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, 5 yurttaşın kayıp olduğunu belirtirken DHA ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişiden haber alınamadığını aktardı. Su baskınlarının meydana geldiği Demirköy ilçesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi ise kurtarıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.

Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan karayolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı.

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

6 KİŞİ KURTARILDI

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler, biri kız çocuğu biri erkek yetişkin 2 kişiyi daha kurtardı.

AFAD, arama ve kurtarma ekiplerinin 6 kişini kurtardığını bildirdi.

TRAFİĞE KAPATILAN YOL KONTROLLÜ ŞEKİLDE AÇILDI

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan karayolundan akması nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

2 CAN KAYBI, 4 KAYIP

AA'ya konuşan Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "5 vatandaşımız kayıp, onları arama çalışmaları devam etmekte. Kayıplardan birinin 4 yaşında çocuk olduğu söyleniyor" dedi. DHA ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kayıp olduğunu aktardı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İğneada Sisli Vadisi’nde bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede yoğun yağış sonucu 12 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 6 vatandaşımız kurtarılmış, iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.