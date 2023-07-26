Kırklareli’nde birçok noktada çıkan yangınlar güçlükle kontrol altına alındı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde sıcak havanın etkisiyle birçok noktada çıkan yangınlar güçlükle kontrol altına alınırken, yangınlar şehirlerarası ulaşımı da etkiledi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde sıcak havanın etkisiyle birçok noktada çıkan yangınlar güçlükle kontrol altına alınırken, yangınlar şehirlerarası ulaşımı da etkiledi.Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Babaeski’nin Alacaoğlu, Ayvalı, Kumrular, Katranca ile Kırıkköy köylerindeki tarlalarda başlayan anız çalılık yangınları yaşamı olumsuz etkiledi. Edirne’yi İstanbul istikamet TEM otoyolu Ahmet Bey mevkiinde meydana anız yangını sebebiyle görüş mesafesi trafikteki sürücüleri olumsuz etkiledi.



Farklı noktalardaki yangınlara Lüleburgaz, Babaeski ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri takviye olarak görev aldı. Öte yandan bölgeye, itfaiyeler ile birlikte AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerde gönderildi.

Köylerde yaşayan vatandaşlarda yangının yayılmasını engellemek için traktörler ve iş makineleriyle önlem aldı. Alınan önlemler sonrası yangınlar birçok noktada kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde ise soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangınların çıktığı bölgelerde Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz’den bilgi aldı.

Yangınların çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.