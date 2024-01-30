Kırklareli’nde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Pınarhisar ilçesine bağlı İslambeyli ile Yenice köyü arasında yoğun kar nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçülen bölgede, yağışın devam etmesi bekleniyor.

Güncel 30.01.2024 10:43 Giriş: 30.01.2024 10:43

Güncelleme: 30.01.2024 10:45 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sebebiyle araçlar yolda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Pınarhisar ilçesine bağlı İslambeyli ile Yenice köyü arasında yoğun kar nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Yaklaşık 30 dakika kadar yol ulaşıma kapandı. Yollarda kalan araçlar karayolları ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Bazı araçlar ise yoğun kardan dolayı zincir taktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçülen bölgede, yağışın devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı