Kirli oyuna yargıdan fren

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Orta Amerika ülkesi Guatemala’da Yüksek Seçim Mahkemesi, ikinci tur başkanlık seçimlerini büyük farkla önde bitiren solcu Bernardo Arevalo’nun partisi Semilla (Çekirdek) Hareketi’nin faaliyetlerinin askıya alınmasını geçici olarak durdurdu. Yetkililer, partiye yönelik kararın ekim ayında kadar iptal edildiğini açıkladı.

Semilla üyeleri, kesin olmasa da partileri üzerindeki yasağın kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı. Kara ilişkin açıklama yapan Yüksek Seçim Mahkemesi sözcüsü Luis Gerardo Ramirez, "Seçim süreci sona erene kadar siyasi örgütlerin statülerine itiraz etmek makul ya da ihtiyatlı değil" dedi. Yüksek Mahkeme’nin kararı, Seçim Kurulu’nun geçen pazartesi partinin faaliyetlerini askıya almasından bir hafta sonra geldi. Seçim Kurulu partinin faaliyetlerinin askıya alınma gerekçesi olarak, “partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturmayı” göstermişti.

Seçim öncesi ve sonrasında partisine yönelik birçok yasal engelleme ve usulsüzlük iddialarıyla karşı karşıya kalan Arevalo, Seçim Kurulu’nun kararını “hukuken geçersiz” olarak nitelemişti. “Hiç kimse 14 Ocak’ta göreve başlamamı engelleyemez” diyen Arevalo, karara itiraz edeceklerini kaydederek Yüksek Seçim Mahkemesi’ne başvurmuştu.

DEVAM EDEN DARBE

Cuma günü de açıklamalarda bulunan Arevalo, kendisine yönelik “devam eden bir darbe süreci” olduğunu kaydetmişti. Düzenlediği basın toplantısında Başsavcılık’a, Kongre’ye ve soruşturma emri veren Ceza Hakimi Consuelo Porras’a tepki gösteren Arevalo, seçimi açık ara farkla kazandıklarını hatırlatarak şunları söylemişti: “Ülkemizde adaleti güvence altına alması gereken kurumlar, darbeyi teşvik ediyor. Seçim sonucunu reddeden bir grup yozlaşmış politikacı ve yetkili, anasal düzeni bozuyor ve demokrasiyi ihlal ediyor” demişti. Arevalo “En kutsal şey oylara sahip çıkmak” diyerek halka çağrı yapmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen 25 Haziran'da sandık başına gitmişti. 20 Ağustos'taki ikinci tur öncesi Başsavcılık, Arevalo'nun partisini “yasadışı seçim finansmanı sağlamakla” suçlayarak adayın seçimlerden diskalifiye edilmesini talep etmişti. Bu adım ülkede gerilime neden olurken, on binlerce kişi 25 Temmuz'da protesto düzenlemişti. İlk turda oyların yüzde 11,77’sini alarak ikinci olan Arevalo, 20 Ağustos’taki ikinci tur başkanlık seçimlerinde rakibi Ulusal Umut Partisi’nin adayı Sandra Torres’e karşı yüzde 58 oyla galip gelmişti.