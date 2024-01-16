Kırmızı bültenle aranan bir organize suç örgütü lideri daha İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

İstanbul, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçıları ve organize suç örgütü üyelerinin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Son zamanlarda arka arkaya yapılan operasyonlarla yakalanan suçlulara 1 kişi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen 'Kartel-4' operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Sammy Ali'nin; Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, uyuşturucu madde tedarik ettiği, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi" ifadelerine yer verdi.