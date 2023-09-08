Kırmızı bültenle aranan kişi, Türkiye vatandaşlığı almak isterken yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, "silahlı soygun ve kasten öldürme" suçlarından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkiye vatandaşlığı başvurusunda bulunan bir kişi hakkında inceleme başlattı.

Güncel 08.09.2023 22:27 Giriş: 08.09.2023 22:27

Güncelleme: 08.09.2023 22:29 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: Depophotos