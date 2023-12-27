Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Eric Schroeder'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

İstanbul, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçıları ve organize suç örgütü üyelerinin uğrak noktası oldu.

Son zamanlarda arka arkaya yapılan operasyonlarla yakalanan suçlulara 1 kişi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarıyla" kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Eric Schroeder'in İstanbul'da yapılan 'Kafes-25 operasyonu'yla yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Yerlikaya, "Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla” aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı ERIC SCHROEDER İstanbul’da yapılan “KAFES-25” Operasyonuyla yakalandı" diye yazdı.