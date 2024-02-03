Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından Interpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamada Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı'nın İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul’da yapılan 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu İstanbul Kağıthane’de yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Rawi Ali Qureshı’nin; Hollanda ‘da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu, Hollanda’ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 Ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı, Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi."