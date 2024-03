Kırmızı et borsası

Kırmızı et fiyatları son gelen zamlarla adeta altın piyasası gibi yükselişe geçti. Et her semtte farklı fiyattan satılıyor. Dar gelirli yurttaşlar ise ucuz et kuyruğunda.

İstanbul'da et çeşitlerinde fiyat tarifelerinin Et ve Süt Kurumu'nda (ESK), marketlerde ve kasaplarda değiştiği görülürken, fiyatlar semtten semte de değişti. Beylikdüzü'nde kıymanın kilosu 540 TL'den satılırken, Başakşehir'de ise fiyatlar 600 TL'ye kadar çıktı. Kıyma, Et ve Süt Kurumu'nda ise 229 TL'ye satılıyor. Yine Beylikdüzü ilçesinde 570 TL'yi bulan dana kuşbaşının fiyatı Başakşehir'de 620 TL'den tezgahtaki yerini aldı. Kuşbaşı marketlerde de 500 TL olarak fiyatlandırıldı. Öte yandan Et ve Süt Kurumu'nda 299 TL'den satılan sucuk, marketlerde 615 ile 655 TL'den, kasapta ise 555 TL'den satılıyor. Pirzolanın kilosu ise Et ve Süt Kurumu'nda 380 TL, markette ise 600 ile 800 TL arasında değişiyor. Pirzola kasaplarda ise 830 ile 1100 TL arasında satışa sunuluyor.

5 SAATİR 1 KİLO KIYMA İÇİN BEKLİYORUM

Artan et fiyatlarıyla beraber yurttaşlar, fiyatları daha uygun olduğu için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fiyatlarla ilgili konuşan Mustafa Tuzcuoğlu, "Burası uygun ama saat 05.00'te geldim, saat 10.00 oldu. 5-6 saattir 1 kilo kıyma için bekliyorum. Kasapta 600-700 TL'den satılıyor. Oradan en fazla 100 gram alabilirim. Kime yetecek 100 gram kıyma. Benim evimde nüfusum 4 kişi" dedi.

Fiyatlardaki artıştan rahatsız olduğunu dile getiren kasap Savaş Üzek, semtler arasında değişen fiyatları ise bölgedeki kira bedellerine bağladı.

Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Bölge Başkanvekili Veysel Günal, "Bazı besicilerin yaptığı spekülasyonlar yüzünden fiyatlar bu kadar artıyor. En çok zamlanan et çeşidi kuzu oldu. Et ve kuzu şu anda yarışıyor" dedi.