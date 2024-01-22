Kırmızı Kedi, Çin'de ofis açan ilk Türk yayınevi oldu

Kırmızı Kedi Yayınevi Çin’in Qingdao şehrinde bulunan Dünya Sinoloji Merkezi binasında bir ofis açtı.

Kırmızı Kedi Yayınevi, Çin’in Qingdao şehrinde ofis açtı.

Dünya Sinoloji Merkezi binasında bir ofis ile birlikte Kırmızı Kedi Yayınevi Çin’de ofis açan ilk Türk yayınevi oldu.

Kuşak ve Yol Araştırma Enstitüsü ile Sinoloji ve Çin Çalışmaları Fakültesi’nin dekanı Prof. Dr. Xu Baofeng, açılış töreninde yaptığı konuşmada karşılıklı olarak açılan ofislerin Çin-Türkiye Medeniyet Diyalogu Merkezi kurulmasını amaçladığını belirtti.

Prof.Dr. Xu, bunun Çin ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişe yeni bir canlılık katacağı ve iki medeniyet arasındaki karşılıklı öğrenmeyi yeni bir boyuta taşıyacağı değerlendirmesini yaptı.

Kısa süre önce İstanbul’da Kırmızı Kedi Yayınevi bünyesinde Türk Sinoloji Topluluğu açılmıştı. Dünya Sinoloji Merkezi Direktörü olan Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi’nden Prof. Dr. Xu bunun Avrasya’nın ilk Sinoloji Topluluğu olduğuna işaret etti.

ÇOK KANALLI BİR İŞ BİRLİĞİ

Kırmızı Kedi Yayınevi Kurucusu Haluk Hepkon da konuşmasında, iki ülkenin birbirini tanımasının yanlış bilgilerin ve Batı kaynaklı propaganda çalışmalarının kötü etkisini azaltacağını belirtti. Dünya Sinoloji Merkezi’yle çok kanallı bir işbirliğini hayata geçirmek istediklerini anlatan Hepkon, bunun her iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Açılış dolayısıyla Çin Uluslararası İletişim Derneği ve Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi’nin ortaklaşa sponsorluğunda, Dünya Sinoloji Merkezi ve Qingdao Gazetesi tarafından Çin ve Türk Klasiklerinin Karşılıklı Tercümeleri ve Medeniyetlerin etkileşimi konulu bir forum düzenlendi.

ÇİN'İ TANIMAK ÖNEMLİ

Forumda konuşan Kırmızı Kedi Yayınevi Çin kitaplığı editörü Kamil Erdoğdu, Çin’i tanımanın önümüzdeki dönemde birçok alanda daha önem kazanacağı görüşünü dile getirdi. Prof. Dr. Eyüp Sarıtaş, Çin’in incelenmesinde benzersiz ve sistematik bir metodolojinin benimsenmesi gerektiğini ve Batılı araştırma paradigmalarını körü körüne takip etmekten kaçınmanın gerekli olduğunu vurguladı. Sarıtaş, Çin kültürünü ve Çin medeniyetini anlamadan, Doğu’nun özünün gerçekten anlaşılamayacağına dikkati çekti. Prof.Dr. Giray Fidan, zengin ve renkli Çin edebi klasiklerini okuyuculara tanıtmanın ve Çin’in tarihi, kültürü ve toplumu hakkında daha derin bir anlayışa sahip olmasının iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Çin’in önde gelen yayınevlerinden Qingdao Publishing Group ve China National Publication Import & Export Company’i ziyaret eden Kırmızı Kedi Yayınevi, yayıncılık alanında da Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi adına çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.