Kırmızı Kedi Yayınevi Çin’de ilk ofisini açtı

Kültür Sanat Servisi

Kırmızı Kedi Yayınevi, Çin’in Qingdao şehrinde bulunan Dünya Sinoloji Merkezi binasında bir ofis açtı. Böylece Kırmızı Kedi Yayınevi Çin’de ofis açan ilk Türk yayınevi oldu.

Aynı zamanda Kuşak ve Yol Araştırma Enstitüsü ile Sinoloji ve Çin Çalışmaları Fakültesi’nin dekanı olan Prof.Dr. Xu Baofeng, 19 Ocak’ta Qingdao şehrinde düzenlenen açılış töreninde karşılıklı olarak açılan ofislerin Çin-Türkiye Medeniyet Diyalogu Merkezi kurulmasını amaçladığını belirtti.

Kısa süre önce İstanbul’da Kırmızı Kedi Yayınevi bünyesinde Avrasya'nın ilk Türk Sinoloji Topluluğu açılmıştı.

Kırmızı Kedi Yayınevi Kurucusu Haluk Hepkon da konuşmasında Dünya Sinoloji Merkezi’yle çok kanallı bir işbirliğini hayata geçirmek istediklerini belirterek, bunun her iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını vurguladı.

MEDENİYETLERİN ETKİLEŞİMİ FORUMU

Açılış dolayısıyla Çin Uluslararası İletişim Derneği ve Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi’nin ortaklaşa sponsorluğunda, Dünya Sinoloji Merkezi ve Qingdao gazetesi tarafından Çin ve Türk Klasiklerinin Karşılıklı Tercümeleri ve Medeniyetlerin etkileşimi konulu bir forum düzenlendi.

Forumda konuşan Kırmızı Kedi Yayınevi Çin kitaplığı editörü Kamil Erdoğdu Sinoloji’nin Türkoloji çalışmalarındaki önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Giray Fidan da, zengin ve renkli Çin edebi klasiklerini Türk okuyuculara tanıtmanın ve Türk halkının Çin’in tarihi, kültürü ve toplumu hakkında daha derin bir anlayışa sahip olmasının iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Çin’in önde gelen yayınevlerinden Qingdao Publishing Group ve China National Publication Import & Export Company’i ziyaret eden Kırmızı Kedi Yayınevi, yayıncılık alanında da Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi adına çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.