‘Kırmızıçiçek’e verilen cezayı kabul etmiyoruz’

Haber Merkezi

Dersim’in Nazimiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Cemevi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kırmızıçiçek dahil dört kişiye verilen 7,5 yıl hapis cezası Alevi dernekleri tarafından protesto edildi. 2016 yılında Sinan Kırmızıçiçek’in de aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alınmış, haklarında ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ yapmak iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Sekiz yıl süren dava sonucunda yargılanan dört kişi ayrı ayrı 7,5 yıl hapse mahkum edildi.

Verilen cezalara tepki göstermek için Düzgün Baba Cemevi, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Demokratik Alevi Dernekleri, Pir Sultan Dernekleri Düzgün Baba Cemevi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamaya DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Emek Partisi Dersim İl Örgütü Başkanı Ergin Tekin, DEM Parti Haklar ve İnançlar Komisyonu Eşbaşkanı Yüksel Mutlu ve Dersim Barosu destek verdi.

Düzgün Baba Cemevi Başkan Yardımcısı Musa Demirtaş, Kırmızıçiçek’in demokrasi, insan hakları ve Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesinde emek verdiğini belirterek Nazımiye Kaymakamı'nın Kırmızıçiçek’i tehdit ettiğini hatırlattı. Demirtaş, “Kırmızıçek şahsında Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesi cezalandırılmak istenmektedir. Alevi toplumu ve kurumlarına gözdağı verilmek isteniyor, bu cezayı kabul etmiyoruz. Bizim açımızdan bu ceza yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.