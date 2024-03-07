Kırşehir altın madencilerine karşı birleşti

HABER MERKEZİ

Erzincan’da meydana gelen kazanın ardından Kırşehir’de devam eden altın madeni çalışmalarını gündeme geldi.

Kırşehir’de DEFAŞ şirketi tarafından yürütülen Kırşehir Altın Madeni Projesi. Kırşehir Merkez ve Boztepe ilçe sınırlarını kapsayan proje kapsamında çok sayıda sondaj yapıldı. 3 ayrı ruhsat sahasından oluşan projeye 2013 yılında yapılan etüt çalışmaları ile başlandı ve 2019 yılında sondaj çalışmaları gerçekleştirildi.

14 yıl işletme süresi öngörülen proje için 175 milyon dolar yatırım bedeli biçilmiş durumda. Boztepe ilçesi daha önce proje sahasında çok sayıda sondaj yapıldığı için köylülerin hayvanlarına içme suyu olarak kullandığı kaynakların kuruması ile gündeme gelmişti. Maden proje alanı Kırşehir merkezin hemen yanı başında yer alıyor.

SOL Parti Kırşehir İl Örgütü’nün girişimi ile Kırşehir’de yapılması planlanan altın madeni işletmesine karşı ortak etkinlik düzenlendi. Kırşehir Belediyesi’nin çağrısı ile 6 Mart Çarşamba günü Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve TMMOB Hukuk Müşaviri Ekin Öztürk Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun açılış konuşması ardından gazeteci Ömer Duran bölgedeki incelemelerini anlattı.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve TMMOB Hukuk Müşaviri Ekin Öztürk Yılmaz da İliç altın madeni sürecini ve altın madeni işletmelerinin yarattığı tehditlere ilişkin sunumlar yaptı. Altın madeni işletmesinin yapılması planlanan ilçe olan Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan da konuşma yaparak şirketlerin ilçedeki faaliyetlerine karşı durduklarını anlattı.

Etkinlik ardından altın madeni faaliyetlerine karşı Kırşehir Belediyesi sekreteryalığında çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Sendikalar, siyasi partiler, dernekler muhtarlar, Kent Konseyi ve çok sayıda yurttaşın katıldığı etkinlikte Kırşehir’e sahip çıkmak için eyleme geçme kararı alındı.

TMMOB Genel Sekreteri Gül, Kırşehir’de yürütülecek çalışmalara teknik ve hukuksal düzeyde destek vereceklerini ve Kırşehirliler ile omuz omuza mücadele edeceklerini ifade etti.