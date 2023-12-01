Kırşehir'de yakalanan IŞİD "kadısı" ile 2 üyesi sınır dışı edilecek

Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dün gözaltına alınan IŞİD'in içerisinde "kadı" olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak asıllı A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V., sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Güncel 01.12.2023 14:05 Giriş: 01.12.2023 14:05

Güncelleme: 01.12.2023 14:12 Kaynak: AA

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Kırşehir'de IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan Irak asıllı "kadı" ile 2 örgüt üyesi sınır dışı edilecek. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, dün gözaltına alınan IŞİD üyelerine ilişkin açıklama yaptı. Emniyet açıklamasında IŞİD içerisinde "kadı" olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V, Kırşehir Adliyesi'ne getirildiği bilgisine yer verildi. Açıklamanın devamında şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiği ifade edildi.