Kırşehir’e deprem anıtı

Birgün/Kırşehir

Kırşehir Belediyesi, depreme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Cacabey Meydanı'na ''Deprem'' anıtı yerleştirdi.

17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve onbinlerce yurttaşın yaşamını kaybetmesi ile sonuçlanan depremleri unutturmamak için yapılan anıt, inşaat kolonundan oluşuyor. Oyuncaklar, kitaplar, eşyaların yerleştirildiği kolondan oluşan anıtın üzerine “Daha kaç bin kişinin ölmesi lazım” başlığı altında şunlar yazıldı:

''17 Ağustos 1999'da Gölcük ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremlerde on binlerce canımızı toprağa verdik. Depremleri durduramayız ama depreme dirençli yerleşim alanları oluşturarak depremlere canlarımızı kurban etmenin önüne geçebiliriz. Yaşadığımız kentleri, deprem dirençli yapmak için o kentlerin bileşenlerini de deprem dirençli yapmak gerekir. “