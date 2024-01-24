Kısa süreli ev kiralama konut krizini tetikledi

İPA’nın “Airbnb Yasası: Kısa süreli kiralamaların konut kriziyle ilişkisi” raporu dün yayımladı. Rapora göre, son 2 yılda İstanbul’da kayıtlı Airbnb sayısı 38 bine çıktı.

Haber Merkezi

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “Kent Gündemi Serisi”nin son raporu kamuoyunda “Airbnb Yasası" olarak bilinen konutların kısa süreli kiralanmasına yönelik kanunu incelendi.

Farklı ülkelerde Airbnb’ye yönelik düzenlemeleri araştıran rapor, İstanbul’daki Airbnb kullanımı haritalandırdı. İstanbul’da Airbnb’deki kayıt sayısı yalnızca 2021-2023 yılları arasında 15 bin artarak 23 binden 38 bine çıktı.

EN ÇOK BEYOĞLU’NDA

Rapordan öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

• İstanbul’da 2021’den bu yana etkisini arttıran konut krizi, kent sakinlerini şehrin dışına iterken, bunun sebepleri de tartışma konusu oldu. Konutların kısa süreli kiralanması da son yıllarda sebepler arasına eklendi.

• Birçok dünya metropolü, Airbnb ve ona benzer kısa süreli kiralama uygulamaların konut krizindeki etkisini ortadan kaldırmak için vergilendirmede değişiklik, süre kısıtlaması vb. birtakım yaptırımları gündemine alıyor. Kullanıcı sayısı son iki yılda yüzde 70 arttı.

• İstanbul’da 2021 yılında 22 bin 695 olan Airbnb kaydı sayısı, iki yılda yüzde 70 artarak 2023 sonunda 37 bin 992’ye yükseldi.

• Airbnb’nin en çok kullanıldığı ilçe toplam ilanların yüzde 23’ünü barındıran Beyoğlu oldu, bunu Şişli, Fatih, Kadıköy, Beşiktaş ve Esenyurt izledi.

• İstanbul genelindeki kayıtların yüzde 70,5’ini tüm evin/dairenin kiralandığı konaklama türü oluşturuyor. Kayıtların yüzde 27,7’sini oluşturan ve ev sahibinin kendi evinde misafirlere kiraladığı özel odaları ifade eden özel oda türü Beyoğlu, Kadıköy, Şişli ve Fatih gibi ilçelerde öne çıkıyor.

• Airbnb yalnızca ev sahiplerinin ek gelir elde etmek amacıyla kullandığı bir hizmet olmaktan çıktı.

• Airbnb birimlerinin yoğunlaştığı bölgelerde uzun vadeli konut kiralamada zorluklar yaşanabiliyor ve bu durum, yerel sakinler için uygun fiyatlı konuta erişimde zorluklara neden oluyor.

• İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma sonucu Beyoğlu ilçesinde ve Kadıköy’ün merkez bölgesinde Airbnb’nin ve turizm fonksiyonunun belli bölgelerde sınırlandırılarak kontrol altına alınması, konut yerleşim alanları içinde konaklama tesisi yer almaması ve konaklama tesisi için geçici ruhsat düzenlenememesi önerileri öne çıktı.