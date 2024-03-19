Kışanak: Kazanmak için çalışıyoruz

Haber Merkezi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobani Davası’nın duruşması görüldü. Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutukluluk incelemesi öncesi tutuklu siyasetçiler savunma yaptı.

Gültan Kışanak, tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı olarak bütün adaylarla eşit koşullarda yarışıyor olması gerektiğini ancak pek çok engelle karşılaştığını ifade eden Kışanak, "Bu mücadele bizim mücadelemizdir. Herkes bu mücadelenin öznesidir, bu mücadelenin gerçek sahibidir. Bu yolculuğu hep beraber yapacağız, bu badireleri hep beraber aşacağız. O yüzden ben sizlerin Zümrüt Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğan bütün zulmü, karanlığı, kötülükleri geride bırakan güçlü bir çıkış yapacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Oy kullanma haklarının engellenmek istendiğini ifade eden Kışanak, "Yasa; tutukluların bulunduğu yerlerde oy kullanmalarını söylüyor. Asıl ikametgâhınız neredeyse orada ancak oy kullanabilirsiniz diyerek bizlere, tutuklulara oy kullanma hakkını kısıtlıyorlar. Bu tamamen bir keyfiyet. Tamamen hukuksuzluk. Hukukla, yasayla hiçbir alakası yok. Bakın şuanda birçok il ve ilçemize on binlerce geçici güvenlik görevlileri naklettiler. Seçim sonuçlarını değiştirmek istiyorlar. Evet, bu memlekette hukuk askıya alınmış durumda, yargı siyasallaşmış hatta siyaset yargının yerine geçmiş durumda. Bunu biliyoruz." dedi. Kimseye kazandırmak ya da kaybettirmekle uğraşmadıklarını belirten Kışanak, “Kendimiz kazanmak için mücadele ediyoruz. Her iki taraf da bunu manipüle etmeye çalışıyor. Siz barış ve çözüm politikaları konusunda net bir tutum sergilemediğiniz sürece, demokrasi konusunda, kadın halkları konusunda net bir tuttum sergilemediğiniz sürece hiçbirinizle anlaşmayacağız. Biz demokrasi kulvarını genişletmek için mücadele edeceğiz." dedi.