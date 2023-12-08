Kişi başı kart borcu asgari ücretin 2,5 katı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin ülkenin ekonomik dengelerini bozmayacak bir rakam olacağını açıkladı. Bireysel ekonomik dengeleri uzun zamandır bozuk olan yurttaşların ise sadece kredi kartı borçları asgari ücretin ortalama 2.5 katına ulaştı.

Havva GÜMÜŞKAYA

Asgari ücret pazarlığının başlamasına günler kaldı. Yeni asgari ücrete dair beklentiler de dile getirilmeye başlandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da yeni asgari ücretin ekonomik dengeleri bozmayacak şekilde belirleneceği açıklaması geldi. Erdoğan'ın açıklaması ile sorunlarının çözülmeyeceğini bir kez daha gören yurttaşların sadece kredi kartı borçlarının bile asgari ücretin 2.5 katına ulaştığı hesaplanıyor.

Yüksek enflasyon dolayısıyla asgari ücretin alım gücü belirlendiği ilk gün itibarıyla düşerken borçlar da artmaya başladı. Asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklandığı ocak ayında kişi başına düşen bireysel kredi kartı borcu 14 bin 377 TL’ydi. Asgari ücretten 5 bin 871 TL daha fazla fazla olan bu tutar yıl boyunca artmayı sürdürdü. Enflasyon nedeniyle haziran ayında asgari ücret ikinci kez arttırılarak 11 bin 402 TL’ye çıkarıldı. Eylül ayında ise kişi başına düşen kredi kartı borcu katlanarak asgari ücretin 16 bin 53 lira üzerine çıktı ve 27 bin 455 liraya ulaştı.

YURTTAŞ KARTA SARILDI

Ekonomi yönetimini seçim sonrası değişen politika ile tüketici kredisi kullanımını baskılamaya başladı. Ancak bu dönemde tüketiciler giderek artan oranda kredi kartı kullanımına yüklendi. Faiz artışları ile birlikte gecikme faizlerinin yükselmesi, nakit avans limitinin aşağı çekilmesi gibi zorluklara rağmen bireysel kredi kartı borçları büyümeye devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre eylülde kredi kartı borçları ilk kez ihtiyaç kredisi borçlarını geçti. Faiz artışları ile ihtiyaç kredisinde yavaşlama yaşanırken kredi kartı borcu arttı. Kasımda ise kredi kartı borçları 1 trilyon lirayı aştı. BDDK’nın son verilerine göre bireysel kredi kartı borçları 1 trilyon 79 milyar TL’ye ulaştı. İhtiyaç kredisi tutarı ise 945 milyar lira oldu. Böylece kredi kartı borçlarındaki yıllık artış yüzde 139,2’ye ulaştı. Aynı dönemde ihtiyaç kredisindeki artış ise yüzde 38,6 oldu.

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KART BORÇLARI İHTİYAÇ KREDİSİNİN ÜZERİNDE (BİN TL)