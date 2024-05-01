Kısıtlama öncesi İsrail’e ihracatta rekor kırıldı

Ekonomi Servisi

Ticaret Bakanlığı’nın ihracat kısıtlaması kararı öncesi Türkiye’nin İsrail’e yaptığı ihracat rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti. 7 milyar 341 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,5 oldu.

Verilere göre Ticaret Bakanlığının 9 Nisan’da açıkladığı İsrail’e ihracat kısıtlama kararı öncesi İsrail’e yapılan ihracat çatışmaların başladığı Ekim 2023’ten bu yana rekor seviyeye ulaştı. Mart ayında İsrail’e 436 milyon 928 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ekim 2023 – Şubat 2024 tarihleri arasında ihracat rakamları sırasıyla şöyle olmuştu: 347 milyon 868 bin dolar, 319 milyon 207 bin dolar, 429 milyon 54 bin dolar, 349 milyon 481 bin dolar, 422 milyon 59 bin dolar, 436 milyon 928 bin dolar.