Kısıtlamalar sadece lafta kaldı

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı geçen ay İsrail’e ihracat kısıtlamasının ardından önceki akşam da ticaretin tamamen durdurulduğunu açıkladı. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın verileri kısıtlamanın sadece lafta kaldığını ortaya koydu.

Bakanlık nisan ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakanlığın 9 Nisan’da ihracat kısıtlaması kararı aldığı İsrail, ihracat yapılan ülkeler listesinde 16. sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre kısıtlama kararı öncesi mart ayında İsrail’e 436,9 milyon dolarlık mal ve hizmet ihraç edilerek rekor kırılırken; kısıtlama kararının alındığı nisan ayında 315 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İsrail’in Gazze’ye dönük saldırılarının ikinci ayı olan Kasım 2023’te de Türkiye’nin İsrail’e ihracatı 319 milyon dolar seviyesindeydi.

Öte yandan Reuters'a konuşan ihracatçılar, Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri tamamen durdurmasına yönelik "geçici çözümler" aradıklarını, masalarında 3. ülkeden ihracatın da bulunduğunu söyledi.

Dört ihracat şirketi patronu, ticaretin durdurulması kararının kendilerini şaşırttığını, kesin siparişleri olan ihracatçıların ürünlerini üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e göndermenin yollarını aradığını ifade etti.