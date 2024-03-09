Kıskaç içine almanız mümkün olmayacak

Haber Merkezi

Karadeniz’de de birçok ilde eylem yapıldı. Ordu Kadın Platformu’nun 19 Mayıs Ortaokulu önündeki eylemi saat 19’da yapıldı. Zonguldak Kadın Platformu’nun eylemi de Madenci Anıtı’nda gerçekleşti. Samsun, Trabzon’daki eylemlerde de kadınlar kazanılan haklarından asla taviz vermeyeceklerini açıkladı.

Trabzon

Kadınlar Antalya'da da meydana çıktı. Antalya Kadın Platformu üyesi kadınlar, ‘Kadınların isyanı faşizmi yenecek mesajı verdi. Attalos Meydanı açıklamasının ardından kadınlar Feminist Gece Yürüyüşü yaparak kadınların hak ihlali karşısında tepkilerini gösterdi. Antalya Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Emine Karakurt, “Kadın cinayetlerine yol veren bu planlar yine kadınların mücadelesi ile püskürtülmüştü. Kadın cinayetleri politiktir.” dedi.