Kışkırtmalara karşı ‘nükleer tatbikat’ kararı

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Avrupalı yetkililerin “Ukrayna’ya asker gönderebiliriz” kışkırtmaları, Moskova’yı harekete geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna yakınlarında taktik nükleer silah kullanımını simüle eden bir askeri tatbikat yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla gerçekleştirilecek tatbikatın, bazı Batılı yetkililerin tehdit içeren kışkırtıcı açıklamalarına ve tehditlerine cevap olarak yapılacağı" kaydedildi. Tatbikatın “stratejik olmayan kuvvetlerin savaşa hazır olmalarını sağlamak” amacıyla yapılacağı aktarıldı.

Rusya’nın nükleer tatbikat açıklaması sonrası Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Adriy Yusov, Moskova yönetimini “nükleer şantaj yapmakla” suçladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şubat ayındaki devlet başkanlığı seçimini açık ara farkla kazanan Putin’in yarın gerçekleşecek göreve başlama töreninin tanınmaması çağrısı yapıldı.

TEHLİKELİ SÖYLEMLER

Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Batılı yetkililerin Ukrayna’ya asker gönderme isteğiyle ilgili açıklamalarına ilişkin “Bu aslında, NATO askerlerini, Rus askerlerinin karşısına çıkarmaktır. Bu, tamamen benzeri görülmemiş yeni gerilim. Özel dikkat ve önlem gerektiriyor” dedi.

Fransız yabancı lejyonunun Ukrayna’da konuşlandığı hakkındaki bilgilerin ordu ve istihbarat tarafından doğrulandığını kaydeden Peskov, Financial Times’ın Rusya’nın Avrupa’da sabotaj eylemleri gerçekleştirdiği iddiasını “dayanaksız” bulduğunu belirtti.

Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın, "Ukrayna'nın Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönündeki açıklamasının da "tehlikeli söylem" olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Cameron'ın bu açıklama ile İngiltere'nin "artık fiilen çatışmanın bir parçası olduğunu kabul ettiğini" söyledi. İngiltere Büyükelçisi Nigel Casey, resmi bir protesto için Bakanlığa çağırıldı.