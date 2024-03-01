'Kısmetse Olur'un iç yüzünü fenomeni anlattı: Hapis hayatından beter!

Kısmetse Olur’un fenomenlerinden Aybüke Çangal, programdan ayrıldıktan sonra tehdit edildiğini açıklarken; buradayken ağır çalıştırıldığını ve ‘yemek bile verilmediğini’ iddia etti.

Daha önce Kanal D’de yayınlanan Kısmetse Olur’la aynı formattaki ‘Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’ isimli yarışma programı YouTube üzerinden yayınlandı. Yarışmanın birinci sezonunda bulunan yarışmacı fenomen Aybüke Çangal, İç Yapımlar Film Programları yapım şirketine dava açtı.

Programdan kendi isteğiyle ayrılan genç fenomen İstanbul Fikri Sinai Haklar hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "Sözleşme maddelerinin kesin hükümsüzlüğünün tespiti" davası açarak dilekçesinde yaşadıklarını anlattı.

"TEHDİT EDİLDİM"

Yarışmaya katılım sürecinde ağır şartlar içeren sözleşmeyi okumasına fırsat verilmeden imzalatıldığını söyleyen Çangal, çekimlerle birlikte ahlak dışı taleplerin ve baskıların başladığını dilekçesinde açıkladı. Sabah’ın haberine göre yarışmacılar tarafından program içerisinde tehdit edildiğini, sunucu tarafından azarlandığını fakat reyting uğruna yapım şirketinin müdahale etmediği anlattı.

"YEMEK BİLE VERİLMEDİ"

Aybüke Çangal, yarışmada nasıl davranacağını dair yapımcılar tarafından talimatlar verildiğini, yarışmadan ayrıldıktan sonra hakkında olumsuz ve karalayıcı konuşmalar yapıldığını dilekçesinde açıkladı. Fenomen Çangal, "Günde 18 saat çalıştırıldım. Yemek verilmedi. Her gün 2-3 bölüm çekiyorduk. Ağır şartlara ve baskılara rağmen para verilmiyordu" ifadelerini kullandı.

HAPİS HAYATINDAN BETER

Yarışmanın hapis hayatından beter hale geldiğini söyleyen Çangal, devam etmek için bir sebep bulamadığı için yarışmadan ayrılma kararı aldığını ve bunu yapım şirketiyle birçok kez paylaştığını dilekçesinde ifade etti. Çangal, iddia edildiği gibi bir anda programdan ayrılmadığını vurguladı.

"BENİ YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Ayrıldıktan sonra yapım şirketinin kendisine gönderdiği ihtarnamede, dijital platformlardaki tüm hesaplarının kapatılmasını ve buradan elde edilen gelirlerin istedikleri ileri süren Çangal, "Beni bütünüyle yok etmek ve gelirime ortak olmaya çalışıyorlar" dedi. Genç yarışmacı, sözleşmedeki bazı maddelerin hukuka uygun olmadıkları oldukları gerekçesiyle iptalini istedi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

O maddelerde, yarışmacıların 3 yıl boyunca izin alınmadan ücret karşılığı herhangi bir projede yer alamayacakları, yapımcı tarafından onaylana projelerde ise pay alacakları aksi halde cezai şart miktarının ödeneceği yer alıyor.