Kitap başına 15 öğrenci düştü

Mustafa KÖMÜŞ

Üniversitelerdeki kitap sayısı ciddi eleştiri konusu. Bu konuda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi’nde çok büyük bir problem yaşandığı öğrenildi. Fakültede tek kitabı 15 öğrencinin paylaşması gerekiyor.

Ülkedeki eğitim fakültelerinin kalitesine yönelik ciddi tartışma söz konusu. Birçok üniversitenin eğitim fakültesi kent merkezlerinin dışında yer alıyor. Öğretmen adayları birçok kentte sineması, tiyatrosu olmayan ilçelerde eğitim görüyor. Eğitim fakültelerinin faaliyet raporları da buralardaki eğitimin ne durumda olduğuna dair fikir veriyor. Özellikle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin faaliyet raporunda çarpıcı veriler yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu’nun verilerine göre 4 üniversitede öğrenci başına kitap sayısı 1’in altında kalıyor. 89 üniversitede ise bu sayı 1 ile 4 arasında. Ülke genelindeki üniversitelerde ise bu sayı 8,5. Öğrenci başına 10 ve üzeri basılı kitap düşen üniversite sayısı ise sadece 33. Tüm bu veriler üniversitelerin kütüphanelere yeteri kadar önem vermediğini gösterirken Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ise çok başka bir durum yaşandığı ortaya çıktı.

2023 Yılı Faaliyet Raporu’na göre fakülte kütüphanesinde bulunan öğrenci sayısı 2 bin 329. Buna karşın fakülte kütüphanesinde bulunan kitap sayısı ise 155. Yani bir kitap başına yaklaşık 15 öğrenci düşüyor.

Üstelik fakültedeki tek sorun bu da değil. Raporun zayıflıklar bölümünde şu sorunlar sıralandı:

• “Fiziki yetersizlik (bina sorunu, donanım eksikliği vs.)

• Bazı anabilim dallarında akademik personel sayısının yetersizliği

• Ödenek ve kaynak yetersizliği.”