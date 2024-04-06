Kitap paylaşımı cezasına iptal

Berkay SAĞOL

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi’nde çalışan öğretmen Bendegül Uyaroğlu’na verilen uyarı cezası mahkemeden döndü.

Uyaroğlu hakkında sosyal medya hesabında George Orwell’in 1984 romanından alıntı yapması ve öğretmen maaşlarının düşüklüğüne ilişkin eleştirisi nedeniyle kınama cezası nedeniyle soruşturma açıldı. Açılan soruşturma kapsamında Temmuz 2023’te Uyaroğlu’na kınama cezası verilirken söz konusu karar, Aydın 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme kararında, isnat edilen fiillerin veya hâllerin hukuki nitelendirmesinin yapılmadığı, disiplinsizlik oluşturan eylemlerinin belirtilmediği vurgulandı. Mahkeme, zamanaşımı süresi ve eksik hususlar dikkate alınarak yeniden işlem tesis edilebileceği ve bu nedenle cezanın iptaline hükmetti.

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NE OLMUŞTU?

Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi’nde çalışan öğretmen Uyaroğlu’na 21 Haziran 2023’te kınama cezası istemiyle soruşturma açıldı. Açılan soruşturma kapsamında Uyaroğlu’na 11 Temmuz 2023’te uyarı cezası verildi. Uyaroğlu hakkında açılan soruşturmanın gerekçesi ise, öğretmen maaşlarının düşük olmasını eleştirmesi ve George Orwell’in 1984 romanındaki "Zeki bir insana en büyük işkence cahillerin tercih ettiği düzende yaşamaktır" sözünün yer aldığı sosyal medya paylaşımlarını gösterilmişti.