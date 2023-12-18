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Kitlesel infaz ve işkence raporlandı

Dünya
  • 18.12.2023 06:00
  • Giriş: 18.12.2023 06:00
  • Güncelleme: 18.12.2023 08:10
Kitlesel infaz ve işkence raporlandı
İsrail’in saldırılarına karşı dünyanın birçok yerinde gösteriler düzenlendi. (Fotoğraf: AA)

Dış Haberler

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), sığınma alanlarında açık yargısız infazlar da dâhil sivillerin öldürüldüğüne dair giderek artan sayıda rapor aldıklarını açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ülkede tepkilere neden olan 3 İsrailli esirin Gazze Şeridi’nde öldürülmesi sonrası, “3 rehine de bir tehdit oluşturmadıklarını anlayabilmemiz için her şeyi yaptı. Şüphelenmeyelim diye üstsüz hareket ettiler ve anlamamız için beyaz bir bez tuttular” diyerek, yaşananlardan İsrail ordusunu sorumlu tuttu.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan eylemlerinin ardından bazı gemicilik şirketleri seferlerini durdurma kararı aldı. Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiğini bildirdi.

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