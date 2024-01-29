Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi, kreşe başlayacak çocuklarının eğitimi için Londra’ya gidiyor

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe’nin eğitimi için İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşınma kararı aldı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe’nin eğitimi için İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşınma kararı aldı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; 2022 yılında dünyaya gelen Kurt Efe’nin eğitimine önem veren Tatlıtuğ çifti, benzer bir adımı atan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinden ilham almış. İstanbul’daki işleri devam etmesine rağmen çift, Kurt Efe ile yılın büyük bir bölümünü Londra’da geçirecek.

Geçtiğimiz hafta Başak Dizer Tatlıtuğ, iş ortağı ve yakın arkadaşı Deniz Marşan ile Londra’da ev alışverişi yapmak üzere şehre gitti. Öğrendiğime göre, Kıvanç Tatlıtuğ’un şu anda devam eden dizisinin bitmesinin ardından aile Londra’ya taşınacak.

Ancak Tatlıtuğ çifti tamamen İstanbul’u terk etmiyor. İstanbul’daki evlerini ve düzenlerini koruyacaklarını belirten çift, yakın zamanda kreşe başlayacak olan Kurt Efe’nin eğitim hayatına Londra’da başlamasını istiyor.