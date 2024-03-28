Kıvanç ve Beril Talu çifti, kuaförlerini de dolandırdı iddiası

"Var Böyle Tipler" videoları ile tanınan Kıvanç-Beril Talu çiftinin Nişantaşı’ndaki kuaförlerini de 225 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

Yakın çevrelerini 150 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"Var Böyle Tipler" videoları ile tanınan Kıvanç-Beril Talu çiftinin Nişantaşı’ndaki kuaförlerini de 225 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; çiftin kuaförü A.K savcılığa şikâyette bulunarak, "Bağdat Caddesi’nde açacağı kuaföre ortak olma vaadiyle 7 bin dolarıma (225 bin TL) kondu" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Kıvanç ve Beril Talu’nun, arkadaşlarını ve yakın çevresini işbirliği teklifiyle dolandırdıkları öne sürülmüştü.

İddiaya göre, teklifi kabul edenlerden para alan fenomenler, yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulunmuştu. Ancak, sosyal medya hesaplarını da kapatan çifte, herhangi bir platformdan ulaşım sağlanamamamıştı.

Yurt dışına kaçan çift, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra kapsamlı dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı.