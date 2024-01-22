Kıyılar halkındır!

Haber Merkezi

Adalar halkı, Prens adaları sahillerinin ve ormanlık alanların 3261 sayılı Kıyı Kanunu'na aykırı biçimde yüksek duvarlar, çitler ve jiletli teller ile çevrilerek özel şahıslara kiralanmasına, vakıflara, cemaatlere devredilmesine karşı bir araya geldi.

Dün öğle saatlerinde Heybeliada El Faro’da buluşan Adalılar, Çam Limanı’na kadar “Kıyılar halkındır” sloganlarıyla yürüdü. Yapılan açıklamada Çamlimanı’nda Milli Emlağa ait bir parselin Kaymakamlık kararı ile tahliyesine ve müftülüğe tahsisine ilişkin gelen tebligata tepki gösterildi. Geçtiğimiz yıl da Heybeliada Sanatoryumunun Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin üst mahkemeden döndüğü hatırlatılan açıklamada, Adalar kıyılarındaki işgallere ve işgal girişimlerine karşı yasaların uygulanması talep edildi. Açıklama, “Kıyılar Hepimizin. Ormanlar hepimizin. Adalar hepimizin” sözleri ile son buldu.