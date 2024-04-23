Kız Kulesi bir hafta kapalı olacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi’nin bir hafta kapatılacağını açıkladı.

İstanbul'un sembolik tarihi yapılarından Kız Kulesi, kontrol çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Yapıya 24-30 Nisan tarihlerinde ziyaretçi alınmayacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi’nin bir hafta kapatılacağını açıkladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “Kız Kulesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmalarının yapılabilmesi için 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacaktır” denildi.