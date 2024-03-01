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Kız Kulesi ziyarete açıldı

Restorasyon nedeniyle 2021 yılından bu yana kapalı olan Kız Kulesi, bugün itibariyle ziyarete açıldı.

Güncel
  • 01.03.2024 09:06
  • Giriş: 01.03.2024 09:06
  • Güncelleme: 01.03.2024 09:11
Kaynak: Haber Merkezi
Kız Kulesi ziyarete açıldı
Fotoğraf: AA

Restorasyon çalışması tamamlanan Kız Kulesi, bugün itibariyle ziyarete açıldı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2021 yılında restore edilmeye başlanan Kız Kulesi'nin 1 Mart’tan itibaren yeniden ziyarete açılacağını duyurdu.

Açıklamada "Ulaşım Üsküdar, Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesinden; tekne seferleri 09.30- 17.00 saatleri arasında yarım saatte bir olacak şekilde sağlanacak" denildi.

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