Kız Kulesi ziyarete açıldı

Restorasyon nedeniyle 2021 yılından bu yana kapalı olan Kız Kulesi, bugün itibariyle ziyarete açıldı.

Güncel 01.03.2024 09:06 Giriş: 01.03.2024 09:06

Güncelleme: 01.03.2024 09:11 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA