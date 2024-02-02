Kız yurdu olsun diye bağışlanan taşınmazı amaç dışı kullanıp, bağışçının adını bile sildiler

Ankara’nın Kalecik ilçesinde emekli bürokrat ve akademisyen Orhan Kalkan'ın kız öğrenci yurdu yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladığı arsa ve ev, öğretmenevine dönüştürüldü. Yurtta kalan kız öğrenciler ise Kalecik’teki fen lisesi yurduna gönderildi.

Haber Merkezi

Ankara’nın Kalecik ilçesinde emekli bürokrat ve akademisyen Orhan Kalkan, babadan kalma ev ve arsasını ilçeye kız öğrenci yurdu yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladı. Şartlı bağış tapuya ‘Ramise-Orhan Kalkan Ortaöğretim Öğrenci Yurdu’ unvanı ile kayıt edildi.

2016 yılında faaliyete geçen 8 katlı ve 121 öğrenci kapasiteli bina, bir süre yurt olarak kullanıldı. Fakat birkaç ay önce depremzedelerin geleceği öne sürülerek ilçe milli eğitim müdürlüğü kararı ve kaymakamlık onayıyla öğretmenevine dönüştürüldü. Yurtta kalan kız öğrenciler ise Kalecik’teki fen lisesi yurduna gönderildi.

Yurt eksikliği sebebiyle taşımalı eğitim yapılan bölgedeki kız yurdunun öğretmen evine çevrilmesine CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’den tepki geldi. Demir, “Yapılan hukuk tanımamazlıktır, hayırsever bir yurttaş devletine güvenerek arsasını bağışlıyor, tek talebi ise yurt yapılması ve eşiyle kendi adının verilmesi. Bunu protokolle imza altına aldırmasına rağmen resmen bir çökme yaşanıyor ve önce yurt vasfından çıkarılıyor sonra da kurumun adı değiştiriliyor. Bu keyfilik ve ben yaptım oldu anlayışı milletin, devlete olan güvenini de yok etmektedir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Deniz Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayırsever Orhan Kalkan 2011 yılında “Eğitime %100 Destek Projesi” kapsamında Ankara İli, Kalecik İlçesi, Cırık Mahallesinde bulunan taşınmazını “Yurt yapılması kaydı ve şartı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağışlıyor. Ankara Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalecik Belediyesi ve Orhan Kalkan arasında imzalanan protokol ile bahse konu taşınmaz “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kalecik Ramise-Orhan Kalkan Ortaöğrenim Öğrenci Yurdu” ismi ile yurt olarak kullanılmak şartıyla bedelsiz olarak devrediliyor.

Hayırsever Orhan Kalkan’ın kız yurdu yapılması kaydıyla bağışladığı arsanın üzerinde bulunan kız yurdu 6 Şubat depreminin ardından önce depremzedeler gelecek denilerek boşaltıyor sonra da tabeladan Ramise-Orhan Kalkan ismi sökülerek öğretmenevine çevriliyor Üstelik protokolde yurt binası ve arsasının öğrenci yurdu dışında hiçbir zaman ve hiçbir şekilde başka bir amaç için kullanılamayacağı kabul edilmiş iken. Milli Eğitim Bakanlığı depremzedeleri bahane ederek önce yurdu kapatmış sonra da binayı öğretmenevi haline getirmiştir. Tüm bunların üzerine bakanlık çok büyük bir saygısızlığa yol açarak tabeladan hayırsever Orhan Kalkan ve eşi Ramise Kalkan’ın adlarını da çıkartmıştır.”