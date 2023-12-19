Kızıl Goncalar dizisindeki ‘Yetmez ama Evet’ göndermesi gündem oldu

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı yerli dizi ‘Kızıl Goncalar’ın dün yayınlanan ilk bölümündeki göndermeler sosyal medyada ilgi çekti. En dikkat çeken gönderme ise, 2010’daki referandumda kullanılan ‘Yetmez ama Evet’ sloganına ilişkindi.

İlk bölümü dün FOX TV’de yayınlanan ‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki ‘Yetmez ama Evet’ sahnesi izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı dizinin bir sahnesinde “O vatan haini ‘yetmez ama evet’çi içeride mi?” ifadeleri yer aldı.

2010 referandumundaki ‘Yetmez ama Evet’ sloganına gönderme olarak algılanan sahne sosyal medyada gündem oldu.

‘YETMEZ AMA EVET’ SLOGANI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

AKP’nin Meclis’ten geçirdiği 26 maddelik Anayasa değişikliği teklifi, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından halkoyuna sunmuştu. 12 Eylül 2010’da gerçekleştirilen referandumda teklif, yüzde 57,88’lik ‘evet’ oyu ile yürürlüğe girmişti. Referandum öncesinde, ‘12 Eylül darbesi ile hesaplaşma’ bahanesinin ardına sığınan liberal çevreler, AKP ve o dönem ortak olduğu Gülen Cemaati’nin (FETÖ) ajandasına sol/demokrat kesimlerden de destek üretmek adına ‘Yetmez ama Evet’ sloganı ile süreçte aktif rol almışlardı. İstanbul’daki ‘Yetmez ama Evet’ pankartlarının bizzat AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından sokaklara asıldığı, BirGün’ün haberi ile ortaya çıkmıştı.