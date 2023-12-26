Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut: Bize savaş açtılar, sonuna kadar mücadele edeceğiz

RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, dizinin mekan izinlerinin iptal edilmesi hakkında yaptığı açıklamada "Bize savaş açtılar ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu engellemeler beni 10 milyon TL'lik zarara uğratacak ama sağlık olsun. Aslanlar gibi yeni mekanlar bulacağız" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından inceleme başlatılan ve mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı Faruk Tugut, mücadele etmeye devam edeceklerini ve yeni mekanlar bulacaklarını söyledi.

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı FOX’un Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar’ın yapımcısı Faruk Turgut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen talimatla hastane sahnelerinin çekildiği Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinlerinin iptal edilmesi hakkında konuştu.

12punto'dan Arif Hür'e konuşan Turgut, "Bu mekanların ücretlerini ödedik, kontratlar yaptık ama sorunlar yaşıyoruz. Aslına bakarsanız bu bana ders oldu. Bir daha devletle bağlantılı hiçbir yere girmeyeceğim. Bize savaş açtılar ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu engellemeler beri 10 milyon TL'lik zarara uğratacak ama sağlık olsun. Aslanlar gibi yeni mekanlar bulacağız" dedi.

Diziye yönelik engellemelerin kendisini olumsuz etkilemediğini söyleyen Turgut, "Bu durum beni motive ediyor. Olacakları hesaplayarak yola çıktım. Yılmayacağız ve mücadeleye devam edeceğiz. Zaten korkuyla veya tehditle yılacak bir adam değilim. Eğer korkak olsaydım bu işleri yapmazdım. İnsanları uyutan diziler çeker, suya sabuna dokunmadan bu mesleği yapabilirdim. Ama karakterime yakışmazdı" dedi.

"İNŞALLAH RTÜK CEZA VERİR"

Seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesinin ele alındığını ifade eden ünlü yapımcı, "Türkiye sosyolojisine objektif bir şekilde ayna tutmaya çalışıyorum. Gerçekler konuşulmalı, bunları yok sayarak bir yere varamayız. Ama biz de maalesef gerçekler halının altına süpürülüyor. Böyle bir sorunumuz var. Ben bu ülkenin birliğine, beraberliğine ve düzenine olumsuz bir şey gelsin diye iş yapmıyorum" deyip ekledi:

"Diziyi 2 bölüm izleyip ahkam kesmek nasıl bir mantıktır? Geçtiğimiz yıl Kızılcık Şerbeti'ne de ceza verdiler diziyi duymayan kalmadı. İnşallah RTÜK bize de ceza verir. Benim ekmeğime yağ sürdürler, umarım biraz daha köpürtürler"

"KUTUPLAŞMANIN BİTMESİNİ İSTİYORUM"

40 yıldır yapımcılık yaptığının altını çizen Turgut, "Yanımda 600 kişi çalışıyor. Ben enayi miyim başımı belaya sokacak bir iş yapayım? Toplumdaki abuk subuk kutuplaşmanın ve birbirini yok saymanın bitmesini istiyorum. İnsanlar birbirinin kılığına kıyafetine değil vicdanına ve aklına baksın istiyorum" şeklinde konuştu.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar'ın yapımcılığını Faruk Turgut üstlenirken, senaristliğini Şükrü Necati Şahin yapıyor. Dizinin başrolünde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alıyor.