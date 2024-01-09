'Kızıl Goncalar’ın yönetmeni: 'Sansüre hayır' diyen neredeyse hiç kimse yok

RTÜK tarafından 2 kez program durdurma cezası verilen ve özellikle tarikat sahneleriyle gündeme gelen 'Kızıl Goncalar' dizisinin yönetmeni Ömür Atay, sinema sektörüne tepki gösterdi. Atay, "Özgür düşünceye ve üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği 'Kızıl Goncalar' dizisisinin yönetmeni Ömür Atay, sansüre ve sinema sektörünün sessizliğine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atay, "Bu gece yayın yok. Sektörden sansüre hayır diyen de neredeyse hiç kimse yok. Özgür düşünceye ve üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor. Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz. Seyircilerimize selam olsun" mesajını yayınladı.

Bu gece yayın yok. Sektörden sansüre hayır diyen de neredeyse hiç kimse yok. Özgür düşünceye ve üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor. Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz. Seyircilerimize selam olsun 🙋🏻‍♂️ #kızılgoncalar — ömür atay (@omuratay) January 8, 2024

Verilen cezayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin onamasının ardından FOX TV ekranlarında yayınlanan dizinin üçüncü bölümü yerine pazartesi günü aynı saatte 6 saatlik bir belgesel yayınlandı.