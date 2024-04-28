Kızıl Ordu Korosu’nun konseri iptal edildi

HABER MERKEZİ

Günlerdir Kızıl Ordu Korosu’nu hedef alan Karar Gazetesi’nin istediği oldu.

Gazetenin Sovyetler Birliği'nin Kırım ve Kuzey Kafkasya da “etnik temizlik” ve “katliam” yaptığı iddialarıyla günlerdir hedef aldığı Kızıl Ordu Korosu'nun Türkiye turnesi ertelendi.

Turneyi organize eden İsf Sanat yaptığı açıklamada, Kızıl Ordu Korosu'nun 18-22 Mayıs tarihleri arasında vereceği tüm konserlerin "teknik nedenlerden dolayı" ileri tarihe ertelendiğini duyurdu. Gazete, Kızıl Ordu’nun 1928’de, Kızıl Ordu Korosu’nun 1922’de kurulmasına karşın 21 Mayıs 1863’te olan Çerkes Sürgünü’nden Sovyetler Birliği’ni sorumlu tuttu.

Çerkes Sürgünü ile 1944’te yaşanan Kırım Tatar Sürgünü’nü birbirine bağlayan gazete, Soğuk Savaş döneminin anti-komünist propagandalarını hatırlatan bir yayın yapıyordu. Karar gazetesi, 18-22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de konserler vermeye hazırlanan Kızıl Ordu Korosu'nu 4 gündür manşetine taşıyordu. Konserlerin iptal edilmesi yönünde çağrı yapan gazete, "Devlet neyi bekliyor?", "Kim izin verdi, kim durduracak?", "Bari bunu yapmayın", "Sessizliğiniz utanç verici" başlıklarıyla konserleri hedef gösterdi.