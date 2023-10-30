Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Kızılay'ın ilk kadın başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi

Türkiye Kızılay Derneği'nin 9 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan Fatma Meriç Yılmaz'ın yeni Kızılay Başkanı olmasıyla birlikte Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir sorusu gündeme geldi. Kızılay Başkanlığı koltuğuna oturan Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Kızılay'ın ilk kadın başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi pek çok yurttaş tarafından araştırılıyor. Peki, Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir? İşte Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Kızılay'ın ilk kadın başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir? | 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından çadır ve kan satışı gibi skandallarla gündeme gelen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın istifa etmesinin ardından Türkiye Kızılay Derneği'nin 9 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan Fatma Meriç Yılmaz Kızılay Başkanı olarak seçildi. Seçimin ardından ise Kızılay Başkanlığı koltuğuna oturan Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Kızılay'ın ilk kadın başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi pek çok yurttaş tarafından araştırılıyor. Peki, Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir? İşte Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Kızılay'ın ilk kadın başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Fatma Meriç Yılmaz kimdir?

1975 yılında Ankara'da doğan ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Fatma Meriç Yılmaz 9 Temmuz 2023 tarihi itibariyle Kızılay'ın ilk Kadın Başkanı olarak görev yapmaktadır. Fatma Meriç Yılmaz, evlidir ve 3 çocuğu vardır.

Kızılay'ın ilk kadın başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi

Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara'da doğmuştur. Tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamış ve 2000 yılında mezun olmuştur. Daha sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıpta uzmanlık eğitimini 2000-2003 yılları arasında tamamlamıştır.

2003-2010 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başasistan olarak görev yapmış ve 2008 yılında doçentlik unvanını almıştır. 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Klinik Şef Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda doçent olarak atanmış ve 2014 yılında profesör unvanını kazanmıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapmış ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği'nde eğitim görevlisi olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda makale yayınlamıştır. Ayrıca, 2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Evli olan Yılmaz'ın 3 çocuğu bulunmaktadır.

Ayrıca, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği gibi önemli görevler üstlenen Fatma Meriç Yılmaz, 2015 yılından bu yana Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı görevini ve Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını görevini gerçekleştirdi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından çadır ve kan satışı gibi skandallarla gündeme gelen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın istifa etmesinin ardından Türkiye Kızılay Derneği'nin 9 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan Fatma Meriç Yılmaz Kızılay Başkanı olarak seçildi.

MENZİL CEMAATİ'NE YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Kızılay Başkanlığı koltuğuna oturan Fatma Meriç Yılmaz, Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla biliniyor.

Kızılay’ın Menzil Cemaati mensuplarına verilen ihalelerinde Fatma Meriç Yılmaz’ın dahli olduğu iddia ediliyor.

ERDOĞAN'DAN KIZILAY MESAJI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.

"Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" diyen Erdoğan, "Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir" ifadelerini kullandı.