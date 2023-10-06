Kızılay Başkanı Yılmaz: En nihayetinde biz bir ders aldık, öğrendik

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İzmir'de katıldığı bir konferansta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne çadır satılması skandalına ilişkin konuştu. Yılmaz, "En nihayetinde biz bir ders aldık, öğrendik. Bundan sonra afet zamanlarında Kızılay çadırlarını sadece Kızılay deprem bölgesine götürecek" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası yaşananlardan ders çıkardıklarını söyleyerek, "Bundan sonra afet zamanlarında Kızılay çadırlarını sadece Kızılay deprem bölgesine götürecek" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) "Deprem ve Çocuk Sağlığı" temasıyla düzenlenen Uluslararası Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi'ne katılan Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ülkemizde Doğal Afetler ve Kızılay" başlıklı sunum yaptı.

Türk Kızılay'ı ile ilgili son dönemde kamuoyunda meydana gelen skandallara ilişkijn konuşan Yılmaz, Kızılay'ın bütün yardımları bağışlar, uluslararası fonlardan gelen proje gelirleri, bağışçıların gayrimenkul gelirleri ve kurulan birtakım şirketlerin gelirleriyle gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Maraş merkezli depremlerin ardından yaşananlardan ders çıkardıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu şirketlerin hiçbiri aslında yeni kurulmuş değil, en çok konuşulanı çadır. Kızılay, 1954 yılından beri Türkiye'nin en büyük çadır üreticisi. Sizden birisi çadır talep ettiği zaman dışarıya ücretli bir şekilde verilir. Deprem bölgesine giden Kızılay çadırları nasıl gider? Bağışçılarımız bağış gönderirler. O bağıştan biz o çadırları diker ve Kızılay çadırları olarak göndeririz. Deprem zamanında bu peki doğru muydu? Bunu demeye çalışmıyorum. Bizim depremden sonra çadırla alakalı ilk aldığımız karar şuydu, 'afet zamanında hiçbir kuruma, kuruluşa, dışarıya artık çadır verilmeyecek, biz o çadırları kendimiz götüreceğiz.' dedik. Açıkçası hani bir şekilde öğrenerek de gitmek gerekiyor. Deprem bölgesinde çadır talebinde bulunan sivil toplum kuruluşuna 'hayır' demek süreci doğru yönetmek anlamına gelmeyebilir. AHBAP bizden çadır istediğinde vermemiş olsak, Haluk Levent 'hani ben de oraya götürecektim. Niye vermediniz ki? Zaten 50 bin tane götürmüştünüz, zaten götürmeye devam edecektiniz. Benim 2 bin çadırımdan ne istediniz?' diyebilir miydi bilmiyorum. Ama en nihayetinde biz bir ders aldık, öğrendik. Bundan sonra afet zamanlarında Kızılay çadırlarını sadece Kızılay deprem bölgesine götürecek."