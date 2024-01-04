Kızılay kaybetti, gazetecilik kazandı

Kızılay yönetimi, maden suyunda yoğun miktarda arsenik tespit edilmesini haberleştiren BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında başlatılan soruşturmanın kapatılmasına itiraz etti. Mahkeme, Kızılay’ın itirazını reddetti, “karar hukuka uygun” dedi.

HABER MERKEZİ

Kızılay yönetimi, BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesine itiraz etti. Mahkeme Kızılay’ın itirazını reddetti.

İmza attığı çok sayıdaki haberle Kızılay’daki yolsuzlukları gündeme getiren, maden suyu fabrikasının skandal görüntülerini yayınlayan BirGün muhabiri İsmail Arı ‘dan şikâyetçi olmuştu.

Kızılay Derneği ile Kızılay İçecek Şirketi, Arı’nın 21 Mart tarihinde yayımlanan "Halkı zehirlemişler" başlıklı haberiyle "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu" işlediğini öne sürdü ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma için 12 Mayıs 2023 tarihinde "Suç unsuru oluşmadığı için kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi.

Ancak Kızılay yönetimi soruşturmanın kapatılmasına itiraz etti. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği ise 7 Kasım 2023 tarihinde, kararın hukuka uygun olduğunu vurgulayarak Kızılay’ın itirazını reddetti.

MİGROS ARSENİK TESPİT ETMİŞTİ

Söz konusu haberde, "Migros’un 2019’da Kızılay Maden Suyu’nda yoğun miktarda arsenik tespit ettiği" belirtiliyor.

Haberde, arseniğin kanser gibi sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Gıda Mühendisi Şık'ın, "Kızılay yöneticileri suç işledi" ifadeleri ile Kızılay'ın fabrikasında maden suyunun depolandığı havuzların hijyenden uzak ve tartışma yaratacak görüntüleri de yer alıyordu.