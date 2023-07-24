Kızılay’da huzur hakları sonunda kaldırıldı: Bazı şirketlerin kapatılması da gündemde

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yaşanan 'çadır satma' skandalıyla tepki çeken Kızılay'da, Kerem Kınık'ın istifasının ardından gelen yeni yönetim Kınık’ın kurduğu 12 şirket ve holding için çalışma başlattı. Bu kapsamda, şirketlerin yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı adı altında yapılan ödemeler de durduruldu.

İsmail ARI

Yıllardır yüksek maaşlar ve huzur hakları ile gündemden düşmeyen, deprem felaketinin ardından skandallara imza atan Kızılay’da yeni bir gelişme yaşandı.

Depremzedelere göndermesi gereken çadırları satan Kerem Kınık’ın, Kızılay başkanlığından istifa etmesinin ardından 9 Temmuz’daki kongrede Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Fatma Meriç Yılmaz Kızılay’ın yeni başkanı oldu.

Kongrenin ardından Kerem Kınık’ın kurduğu 12 şirket ve holding için çalışma başlatıldı. Kamuoyunda yıllardır tepki çeken şirketlerin yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerin kaldırılmasına karar verildiği öğrenildi.

"KINIK, İTİBAR ZEDELEDİ"

Ayrıca, Kızılay’ın genel müdürleri ile yöneticilerine zam yapılmadığı, maaşlarının 60-70 bin lira seviyesinde tutulduğu ve Kızılay çalışanlarına ise yüzde 40’a yakın zam yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Kızılay’ın Yönetim Kurulu’ndan, Kerem Kınık’ın Kızılay’ın itibarını zedelediğini ve bu yüzden bağış oranlarında büyük düşüş yaşandığına dikkat çekildi.

Öte yandan Kızılay’ın bazı şirketlerinin kapatılmasına yönelik de bir çalışma yürütülüyor.