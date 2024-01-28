Kızılay’ın yeni projesinde pilot il Adana oldu

Kızılay, talasemi hastaları için sadık bağışçı havuzu oluşturmak amacıyla BİS (Biz İyilik Severiz) Projesini hayata geçirdi. Adana projede pilot il oldu.

Kızılay, talasemi hastaları için sadık bağışçı havuzu oluşturmak amacıyla BİS (Biz İyilik Severiz) Projesini hayata geçirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, proje hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Saygılı, Türk Kızılay-Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi ve Adana Şehir Hastanesinin birlikte gerçekleştireceği ve 2024 yılının sonuna kadar sürecek BİS (Biz İyilik Severiz) Projesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Saygılı, projenin ilk etapta yaklaşık 300 talasemi hastasına SBH (Sadık Bağışçı Havuzu) oluşturulması ve özellikle daha sonra bu hastalarda komplikasyon oluşumunu en aza indirgemeyi amaçlayan bir çalışma olduğu kaydetti.

Saygılı, “Projemizin pilot çalışması 300 hasta ile başlayacak olmakla birlikte sonrasında proje çıktıları değerlendirilip tüm talasemi hastalarını kapsayacak” dedi.



Adana’nın pilot uygulama ili seçildiği projenin adım adım diğer illere örnek olacağını belirten Saygılı, “Biz İyilik Severiz (BİS) projesi önemli bir farkındalık oluşturacak. Projemizin şifa bekleyen tüm kardeşlerimize şifa olmasını diliyorum” diye konuştu.